Atriz Ana Guiomar segue viagem para Maputo

Após ter visto a viagem para Maputo adiada, devido a uma forte tempestade, Ana Guiomar já chegou a capital de Moçambique.

Merecido descanso: após vários meses consecutivos a gravar a telenovela “Festa é Festa”, onde deu vida à personagem “Ainda”, e dois meses como participante do “Dança com as Estrelas”, Ana Guiomar está de férias.

Nas redes sociais, a atriz partilhou registos em África do Sul, mas já chegou a um novo destino – Maputo, em Moçambique.

A viagem para a capital era para ter acontecido um dia antes, mas teve de ser adiada, devido a uma forte tempestade. “Novidades daqui: ficamos pela África do Sul porque está a passar uma tempestade em Maputo, daquelas que não é brincadeira”, explicou a intérprete esta quinta-feira, 14 de março.