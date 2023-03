Atriz Isabel Figueira tem um tumor: “Voltei a sentir medo”

Isabel Figueira partilhou com os fãs na manhã desta terça-feira que tem um tumor no ovário esquerdo, mas que está determinada em vencer o “desafio”.

Uma revelação aos fãs e seguidores: a atriz e apresentadora Isabel Figueira revelou, nas redes sociais, que tem um tumor no ovário esquerdo.

“Venho partilhar com vocês um momento sensível da minha vida. Até porque a vida é feita de bons e maus momentos”, começou por referir.

“Em 2020 foi-me diagnosticado uma Policitemia Vera (uma doença no sangue). Hoje em dia, graças a Deus, está controlada, o que me levou a ser mais rigorosa em relação a minha saúde e a cumprir com rigor os meus exames de rotina”, acrescentou.

“No mês passado ao fazer esses exames recebi novamente uma notícia que mudou tudo. Infelizmente, descobri que tenho um tumor no ovário esquerdo, com 6 cm por 5 cm sem certezas do que é, cujo diagnóstico só saberei depois de ser retirado e analisado”, revelou.

“Esta notícia tem sido difícil de aceitar, voltei a sentir medo, felizmente tenho recebido o apoio incansável da minha família e amigos, que têm sido uma grande fonte de conforto e amor durante este momento desafiador”.

“Hoje sou finalmente operada com o positivismo e a coragem que me fizeram sempre seguir em frente e vencer. Mesmo depois desta notícia continuei com todos os meus compromissos profissionais, sempre com um sorriso que me caracteriza e sem falhar”, garantiu.

“Espero que esta mensagem também sirva de alerta. Para nunca tomarmos a nossa saúde como garantida, para marcarem aquela consulta que não param de adiar, para pararem e escutarem o vosso corpo, mas acima de tudo, para aproveitarem cada segundo da vossa vida e do que vos faz feliz”, referiu.

“Embora sem saber o que me espera estou determinada a superar este desafio e a continuar a viver a minha vida da melhor forma possível rodeada de quem mais amo.

Obrigada a todos pelo vosso carinho e por estarem sempre aqui a dar força e um obrigada especial a todos os meus amigos e família que me têm apoiado e encorajado, aos meus filhos, que são a minha maior força, que me fazem querer ser melhor todos os dias e ao Luis que tem sido incansável e que me faz sentir a mulher mais especial do mundo”, concluiu Isabel Figueira.