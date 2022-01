Atriz Sara Matos assinala aniversário do pai

Sara Matos fez questão de assinalar publicamente o aniversário do seu pai, com uma breve mensagem nas redes sociais.

A atriz, que está grávida pela primeira vez, recorreu ao perfil de Instagram para alertar os seguidores de que o seu “paizão” faz anos. Por isso, a intérprete publicou uma fotografia do progenitor com o filho do irmão Afonso ao colo.

“O paizão faz anos”, escreveu a companheira de Pedro Teixeira.

Vários internautas deixaram mensagens de parabéns ao pai da atriz.

Sara Matos está grávida pela primeira vez. O bebé é fruto do relacionamento entre a atriz e Pedro Teixeira. Lembre-se que o também apresentador já é pai de Maria, que nasceu durante a ex-relação com Cláudia Vieira.