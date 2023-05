Atriz Sara Prata em família na Costa Vicentina

Sara Prata aproveitou uma pausa nas gravações da novela da TVI “Queridos Papás” para descansar, com a família, na Costa Vicentina.

Sara Prata e a família viajaram até à Costa Vicentina, para aproveitar a folga nas gravações de “Queridos Papás”, a mais recente novela que a atriz interpreta para a TVI.

“Venho para a Costa Vicentina desde que me lembro de existir, o verde das estevas que chegam até ao mar, a força das ondas que lavam e levam tudo, as sestas, os sonhos… e agora fazer tudo isto ao lado deles, faz de mim tão feliz caramba”, referiu a intérprete nas redes sociais.

Recorde-se que, no último mês de abril, Sara Prata viajou até ao Porto Santo. “Seguimos todas as vossas dicas e fomos conhecer a Ilha Dourada. Que dia incrível. O melhor fica sempre para o final. Que experiência tão bonita, com a nossa grande companheira a ficar apaixonada por cavalos. Vai ficar para toda a vida”, escreveu numa partilha.