Atrizes da série “Super Pai” (TVI) reúnem-se no Algarve: “Cada vez mais amigas”

Madalena Brandão, Sofia Arruda e Filipa Maló reuniram-se, esta quinta-feira, 17 de fevereiro, no Algarve, depois de terem integrado a série “Super Pai” (TVI), em 2000.

As três intérpretes, que fizeram parte da série emitida entre 2000 e 2003 pela estação de Queluz de Baixo, estão a divertir-se no Algarve com os filhos, tal como revelaram no Instagram.

“Manas para sempre, cada vez mais amigas e a sentirmo-nos super crescidas e chiques nesta mega mansão”, escreveu Madalena Brandão na legenda das três fotografias que publicou.

Já Sofia Arruda partilhou fotografias idênticas com a legenda: “Reunião de família”.

Por sua vez, Filipa Maló comentou: “Fugimos com os miúdos”.

Além das atrizes, também fizeram parte do elenco de “Super Pai” Luís Esparteiro, Sandra Faleiro, Heitor Lourenço, Ana Bustorff, Inês Castel-Branco, Nuno Melo, Sílvia Rizzo, Vera Alves, entre outros atores.