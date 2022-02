Bárbara Bandeira volta a adiar espetáculo no Coliseu de Lisboa

Bárbara Bandeira voltou a adiar o espetáculo musical no Coliseu de Lisboa. A cantora explicou que o adiamento se deve à conjuntura pandémica da covid-19.

A intérprete, afinal, vai subir ao palco a 6 de novembro e não no dia 20 de março como estava estipulado. Devido à pandemia, a artista acredita que é melhor alterar a data do concerto.

“Dizem que à terceira é de vez… Todos temos noção da gravidade do que se está a passar no nosso país e no mundo”, afirmou.

Apesar das saudades que tem de atuar, Bárbara Bandeira quer realizar o espetáculo num momento em que seja possível abraçar os fãs.

“Por muitas saudades que eu tenha de voltar ao palco, continuo a querer que este dia seja uma celebração, sem limitações nem medo de vos abraçar. A espera vai valer a pena e dia 6 de novembro é nosso”, rematou a filha do também cantor Rui Bandeira.

Lembre-se que este concerto estava originalmente marcado para 20 de maio do ano passado.