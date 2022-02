Bárbara Bandeira declara-se ao namorado: “Tenho tanto mas tanto orgulho em ti”

A cantora enterneceu os fãs nas redes sociais ao fazer uma declaração de amor ao namorado.

Em isolamento depois de testar positivo à Covid-19, Bárbara Bandeira celebrou à distância o lançamento do novo disco dos D.A.M.A, banda da qual Kasha faz parte, com uma dedicatória no Instagram.

Na publicação, a artista destacou ainda o “orgulho” que sente pelo namorado e referiu ainda que “um dia” quer ser como ele.

“Conheci-te no início desta viagem e dou por mim aqui, exatamente quando ela acaba. No dia em que essa viagem deixa de ser só tua e passa a ser de todos os que a quiserem fazer também. Cada história que contaste, viveste. Cada palavra que disseste, sentiste. E cada verso que cantaste, escreveste. Não há nada mais lindo no mundo do que ver o teu talento espelhado em coisas lindas que fazes e te orgulhas tanto. […] Para mim, ver-te feliz com este álbum e toda a bagagem que ele traz atrás inspira-me”, afirmou.

“Não sei se te digo isto muitas vezes ou se às vezes até te esqueces, mas um dia eu quero ser como tu. És a pessoa mais bonita que alguma vez conheci e mereces nada mais que tudo. Esta fase encerra-se agora e com ela tanta coisa que já te deixou sozinho à chuva, mas sozinho é algo que nunca mais vais precisar de estar. Amo-te. Tenho tanto mas tanto orgulho em ti”, completou.

Recorde-se que Bárbara Bandeira e Kasha assumiram o relacionamento no ano passado.