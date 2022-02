Bárbara Bandeira muda cor de cabelo

Bárbara Bandeira renovou o visual e optou por ficar mais loira e com um cabelo mais comprido do que aquela com que o público está acostumado a vê-la.

A artista, de 20 anos, mudou o visual. A jovem cantora está com o cabelo mais comprido e ruiva, num tom de loiro mais claro, como revelou numa fotografia do resultado final partilhada nas redes sociais.

“Novo cabelo”, escreveu Bárbara Bandeira, na legenda de uma conjunto de fotografias.

O cabeleireiro responsável pela mudança de visual de Bárbara Bandeira também partilhou um vídeo no qual mostra o processo de transformação da cantora. “Barbie girl. […] Nós adoramos este resultado de 188 extensões”, revelou, na legenda.