Bárbara Guimarães aventura-se na representação em projeto da SIC

Bárbara Guimarães aventurou-se na representação com uma participação especial na novela “Sangue Oculto”, da SIC.

A comunicadora, que conduz o programa “Irresistível”, na SIC Mulher, está a preparar-se para aparecer no pequeno ecrã com a trama do terceiro canal, tal como revelou à revista “TV Mais”.

“Gosto muito dos desafios que me são colocados pelo Daniel Oliveira”, começou por afirmar à publicação.

De seguida, a apresentadora garantiu que tem sido um “prazer enorme” estar a trabalhar com o elenco de “Sangue Oculto”. “É um enorme prazer estar com este elenco e com pessoas de quem gosto tanto”, acrescentou.

A novela é protagonizada por Sara Matos e conta no elenco com Renato Godinho, Luana Piovani, Ana Marta Ferreira, Júlia Palha, Sofia Alves, Soraia Chaves, Lia Gama, João Catarré, António Cerdeira, entre outros.