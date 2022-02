Bárbara Guimarães faz homenagem ao pai: “Inspira-me na caminhada em direção ao futuro”

Bárbara Guimarães prestou uma homenagem ao pai, o escultor João Antero Almeida, destacando o que a inspira “caminhada em direção ao futuro”.

A apresentadora, de 47 anos, assinalou nas redes sociais o Dia Mundial da Arte com uma mensagem e uma fotografia de uma das obras do pai, em Belém, Lisboa, prestando-lhe um tributo.

“Hoje, Dia Mundial da Arte, celebram-se todos os artistas e aproveito para homenagear o escultor que mais amo, o meu pai, autor deste monumento em Belém que, para além do seu mais profundo significado, inspira-me na caminhada em direção ao futuro”, pode ler-se na publicação no Instagram.

Bárbara Guimarães revelou recentemente que em breve estará de regresso ao pequeno ecrã, depois de ter estado ausente durante alguns meses.

Apesar de ausente do ecrã, tem apresentado alguns programas de forma esporádica, como o “Estamos em Casa”, do qual foi a primeira apresentadora do formato do terceiro canal, que teve uma cara diferente em cada emissão.