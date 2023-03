Bárbara Norton de Matos assume que está separada

Bárbara Norton de Matos assumiu, em conversa com os seguidores, que está separada, depois de um ano de relação com o antigo companheiro.

Ponto final nas especulações: Bárbara Norton de Matos explicou aos seguidores nas redes sociais que está separada de José Abecassis Soares, depois de um ano de relação.

“Já não tenho namorado, já não tenho antes de ir para o Vietname. Acabámos, já não estamos juntos, andámos um ano, as coisas não correram como eu queria” disse Bárbara Norton de Matos, citada pela “Nova Gente”.

“Às vezes, as pessoas não são como nós pensámos, revelam-se outra coisa e para isso é que as pessoas namoram. E pronto, já não estamos juntos”, concluiu no diálogo com os seguidores.