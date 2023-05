Bárbara Norton de Matos: Atriz mostra-se sensual na baía de Cascais

Bárbara Norton de Matos aproveitou as altas temperaturas para se refrescar na baía de Cascais e foi bastante elogiada pelos seguidores.

Bárbara Norton de Matos aproveitou a “pausa da hora do almoço” para se refrescar na baía de Cascais.

A atriz partilhou o momento nas redes sociais e os cibernautas lançaram vários elogios. “A solteira mais linda de Portugal”, “Mulher magnífica”, “Mulher da linha… Digo-te uma coisa… Se a baía de Cascais falasse ia ser um problema” e “Uma deusa na terra” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que em abril a atriz recordou o processo do divórcio: “Eu chorei baba e ranho, senti-me culpada, senti-me péssima mulher, péssima mãe (…) foi horrível e fui eu que quis sair, saí de casa com as duas miúdas, foi muito duro”.

Bárbara tem duas filhas, Luz, de 16 anos, e Flor, de seis.