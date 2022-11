Bárbara Norton de Matos muda de visual e partilha novidade com os fãs

Bárbara Norton de Matos decidiu arriscar e mudar de penteado. Nas redes sociais a intérprete partilhou o resultado com os seus seguidores.

Através do vídeo partilhado pela atriz no Instagram é possível observar que esta diminuiu o tamanho do cabelo, que agora está nivelado à altura do pescoço.

“E pronto cortei mais um bocado o cabelo, habituar-me! Gostaram?”, legendou.

Na secção de comentários foram vários os internautas que se mostraram rendidos à mudança de Bárbara Norton de Matos e deixaram vários elogios. Destaque para o comentário do ator Pedro Carvalho: “Linda”. Também Débora Monteiro afirmou: “Estás maravilhosa”.