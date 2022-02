“Big Brother Famosos”: “Pipoca Mais Doce” acusa Bruno de Carvalho de manipulação

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, acusou Bruno de Carvalho de manipular Liliana Almeida dentro do “Big Brother Famosos” (TVI).

A influenciadora digital esteve no programa “Última Hora”, desta quarta-feira, 2 de fevereiro. Durante a sua participação, a comentadora do “reality show” falou sobre o comportamento do ex-presidente do Sporting para com a cantora.

“O Bruno mais não faz – é um trabalho que ele tem vindo a fazer em crescendo – do que isolar a Liliana e aliená-la. Ele basicamente quer isolar a Liliana, afastá-la de toda a gente e, com isto, conseguir manipulá-la e fazer dela o que ele bem entende”, disse.

Depois de afirmar que não percebe como é que Liliana Almeida ainda não reparou no que está a acontecer, a “influencer” acredita que é “grave” a cantora permitir este “jogo” por parte do ex-dirigente “leonino”.

“A meu ver, já é grave a Liliana não ver os alertas todos que se estão a gerar em torno do comportamento do Bruno para com ela. Permitir-se a este comportamento por jogo é ainda mais grave”, referiu.