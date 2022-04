Beatriz Barosa deixa mensagem de apoio a Manuel Marques

Beatriz Barosa deixou uma mensagem de apoio ao namorado, Manuel Marques, que está prestes a estrear-se com a peça de teatro “O Crédito”, no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa.

A atriz, que integra o elenco da novela “Festa é Festa”, recorreu ao perfil de Instagram para convidar os internautas a irem assistir, esta quinta-feira, 21 de abril, à peça protagonizada pelo companheiro e Miguel Thiré.

“Dia de estreia para o meu querido! A comédia ‘O Crédito’, de Jordi Galceran, com encenação de Rita Lello, está em cena, a partir de hoje, no Casino Lisboa (Auditório dos Oceanos). Com Manuel Marques e Miguel Thiré. Não percam”, escreveu.

A intérprete, de 25 anos, e o humorista, de 46, conheceram-se durante as gravações da trama “Festa é Festa”. Os dois assumiram publicamente a relação em setembro do ano passado.

Lembre-se que Manuel Marques tinha terminado o casamento com Ana Martins, poucos meses antes da revelação. O ator tem duas filhas com a ex-mulher, Inês e Elisa.