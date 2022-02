Beatriz, filha de Fátima Lopes, não quer entrar no mundo da Televisão

Beatriz, filha de Fátima Lopes, garante que não entrar no mundo da Televisão porque conhece as coisas “boas e menos boas” que acontecem dentro e fora dos bastidores.

A jovem esteve como convidada no “Você na TV!”, da TVI, com a sua progenitora para falar sobre o cão, Brownie. Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Beatriz explicou que não vai estudar Comunicação como a mãe.

“Por estar tão perto do mundo da televisão vejo as partes boas e as partes menos boas. Tem algumas partes menos boas que eu decidi que não queria para mim e, portanto, a fisioterapia seguiu”, disse.

De seguida, a filha da comunicadora adiantou que está no terceiro ano de um curso de quatro anos de Fisioterapia.