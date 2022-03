Beatriz Gosta sobre Bruno Nogueira: “Mexe com a minha alma”

Beatriz Gosta admitiu, esta quinta-feira, 25 de fevereiro, que o humorista Bruno Nogueira lhe mexe com a alma, afirmando que, numa noite “aleatória”, era capaz de se envolver.

A comediante aceitou o desafio de participar na rubrica “Pressão no Ar”, do programa “5 Para a Meia-Noite”, da RTP1. Quando questionada sobre quem mexe mais consigo nos diretos do “Como É que o Bicho Mexe?” (Instagram), a humorista foi perentória na sua resposta.

“O Bruno mexe com a minha alma. Traçaria direto, numa noite aleatória. Uma terça-feira à noite, que nem nós sabemos como estamos ali”, disse Beatriz Gosta, referindo-se, de seguida, a Nuno Lopes e à série “White Lines”, da Netflix, em que o ator português participou.

“O Lopes também mexeu comigo naquela série, uma pegada fortíssima… Aquela voz dele, a gargalhada que parece um desenho animado, amo também. Vejo sempre uma magia nas pessoas, um potencial”, acrescentou.