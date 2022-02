Beatriz Gosta faz o relato do parto: “Das coisas mais difíceis e intensas”

Beatriz Gosta fez um relato hilariante do parto nas redes sociais e destacou uma das experiências “mais difíceis e intensas”.

A experienciar a maternidade depois do nascimento da primeira filha, Luíza, a humorista regressou à rotina com detalhes do parto num vídeo partilhado no Instagram, esta sexta-feira, 16 de abril.

“Sábado, 13 de abril, acordo nove horas da manhã. De repente, cueca molhada e um libertar de águas, pensei: ‘Já é’”, contou, revelando que “não tinha a mala da maternidade pronta”.

Depois da chegada ao hospital, a apresentadora contou que tinha apenas um centímetro de dilatação. No entanto, rapidamente seguiu para o parto. “Um centímetro de dilatação quando entrei. Desgraça, vou ter que lhe dar na bola de pilates e a andar de um lado para o outro”, recordou.

Quanto ao parto, Beatriz Gosta diz que “foi das coisas mais difíceis, ‘punks’ e intensas” que viveu até hoje e que não houve “glamour”.

“‘De repente, nem contava, sai a lula e dá um alivio. Vejo assim um ser inchado”, afirmou.

Luíza é a primeira filha de Beatriz Gosta.