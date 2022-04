Beatriz Gosta mostra-se com a filha à saída da maternidade

Beatriz Gosta mostrou na manhã desta terça-feira uma imagem na qual aparece com a filha recém-nascida, Luiza, à saída da maternidade.

A apresentadora da RTP1 foi mãe há uma semana e, nesta terça-feira de manhã, contou como foi a saída da maternidade na Póvoa de Varzim.

“Faz hoje uma semana que saímos do hospital assim… exauridos da vida, parecia que tínhamos sido atropelados por um camião TIR. Mas não, foi só a vinda da nossa filha linda, Luiza”, brincou, nas redes sociais.

“Antes da saída, a enfermeira dá as últimas dicas enquanto eu amamento para a viagem e o pai cochila em cima da mão com o cotovelo na cama. A auxiliar vem à frente carregando a menina e nós atrás, cheios de sacos e malas onde enfiamos a tenda que montamos durante três dias naquele quarto que já fedia a queijo, de tanto aquecimento, cocó, sangue, suor, comida… sei lá!”, acrescentou Beatriz Gosta.

“O @dcastrofelix sempre firme, já eu, frágil de cabelo desgrenhado com uma barriga como se estivesse de cinco meses e a arrastar a chinela pois o pé inchado não coube na tilha. @a_capicua à nossa espera cá fora com o Romeu e @p.geraldes à espera do reboque na autoestrada com o carro que nos ia emprestar que entretanto avariou. Pronto, são vidas…”, rematou Beatriz Gosta.