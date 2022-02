Beatriz Gosta “sem pressa” na recuperação do pós-parto

Beatriz Gosta falou sobre a experiência da maternidade e destacou que está “sem pressa” na recuperação do pós-parto.

Semanas após o nascimento da primeira filha, Luíza, a humorista partilhou um desabafo nas redes sociais, este sábado, 9 de maio, em que revelou que está “sem pressa” e a aprender “a ter paciência”.

“Fui à psicóloga e no final da sessão ela pediu-me uma palavra ou frase que abraçasse ou concluísse a nossa conversa. Disse ‘sem pressa’. Sem pressa de voltar a ter aquele corpo, de me encontrar, sem pressa de voltar a sentir-me forte, de voltar ao trabalho com tudo, sem pressa de esquecer quem não ficou, de me sentir bonita e feliz”, pode ler-se na publicação.

“Aprende a ter paciência, cada coisa no seu tempo. Agora é tempo de cuidar da Luíza e de me descobrir como mãe”, completou.

Luíza é a primeira filha de Beatriz Gosta.