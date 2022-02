“Ben”, da TVI, testa negativo à Covid-19 mas falha programa: “Foi uma medida preventiva”

Rúben Vieira, mais conhecido por “Ben” e por conduzir o camião do “Somos Portugal”, não esteve na emissão deste domingo do formato da TVI depois de estar com uma pessoa infetada mas testou negativo, confirmou a mulher, Rita Ferro Rodrigues.

O anúncio nas redes sociais de “Ben” preocupou muitos seguidores, depois do motorista do pesado do programa da TVI “Somos Portugal” ter adiantado que não iria participar no programa deste domingo por questões de segurança.

“Venho aqui dizer-vos que esta semana não estarei no ‘Somos Portugal’ por questões de segurança, uma vez que quarta-feira passada estive no ‘Dia de Cristina’. Já fiz o teste da zaragatoa e deu negativo. Estou óptimo, no entanto mantenho-me resguardado porque assim a TVI decidiu, uma vez que iria estar em contacto com muitas pessoas.

Temos de ser responsáveis”, referiu Ben.

A mulher do antigo assistente de produção e agora repórter do quarto canal veio reforçar ao final da noite de ontem que Rúben Vieira está ótimo de saúde.

“Só para avisar que está tudo ok, medida preventiva apenas visto que o Ben esteve sempre de máscara e muito pouco tempo em contacto com a pessoa infetada. Zaragatoa veio negativa, mas resguardo pedagógico (nem sequer é isolamento profilático, pois para isso teria de ter estado mais de 15 m com a pessoa infetada sem qualquer proteção …coisa que não aconteceu)”, informou Rita Ferro Rodrigues.