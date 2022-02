Ben d’ “O Programa da Cristina” faz 40 anos e Rita Ferro Rodrigues “derrete-se”

Rúben, o companheiro de Cristina Ferreira nas manhãs da SIC chegou aos 40 anos e Rita Ferro Rodrigues, a mulher, fez-lhe uma declaração de amor.

Parabéns a você. Rúben, o “Ben” d’”O Programa da Cristina” (SIC) entrou nos “entas” e a chegada aos 40 anos levou a mulher, Rita Ferro Rodrigues, a fazer uma declaração de amor ao companheiro.

“Foi num fado cantado pela Ana Moura que a nossa vida se encheu de magia”, começou por recordar a repórter do Canal 11 na página de Facebook.

“Parabéns meu grande amor. Quarenta anos de ti, 14 de nós, tanto ainda para viver – com esse sorriso, bondade, pureza, sensibilidade, malandrice, energia e ternura… sempre a iluminar quem se cruza no teu caminho”.

“És uma luz. Somos muito mais felizes porque existes nas nossas vidas. E sabemos que falamos por toda a família e amigos. E sim, também pelo avô Dionísio e pela Avó Sofia cujas vidas encheste de carinho e alegria, sempre. E que sabemos que tanta falta te fazem”.

“Hoje é um amor em coro para ti, da terra e das estrelas. Enquanto sorrires e a mãe não cozinhar (esta parte é muito importante!)… estará tudo bem. Beijos dos teus

Rita, Miki, Leonor, Duda, Matias e Toby. Amamos -te”, concluiu Rita Ferro Rodrigues.

Recorde-se que Ben, como é conhecido Rúben n’”O Programa da Cristina”, ganhou protagonismo no programa da SIC com a transferência de Cláudio Ramos para aTVI e de elemento da produção passou a ser o braço direito de Cristina Ferreira no programa líder de audiências das manhãs.