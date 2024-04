Bernardina Brito recorda: “Tinha tido relações sexuais em cima de uma campa”

Bernardina Brito, que ficou conhecida por ter entrado na “Casa dos Segredos 4”, esteve no podcast “Tias do Norte”, onde recordou um episódio do passado.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” esteve à conversa com Alexandra Corte Real e Milene Martins. Durante o podcast, falou de temas diversificados, como a relação com o pai do filho, Tiago Ginga, e recordou um episódio do passado.

“Eu contei lá cenas… Desde transar em cima da campa de um morto”, contou, deixando as anfitriãs em choque.

Bernardina explicou, no entanto, que chegou a pedir desculpas em televisão. “Quando falei que tinha efetuado relações sexuais em cima de uma campa eu aproveitei, que estava em televisão, e pedi desculpas aos familiares do morto”, notou.

O episódio aconteceu durante uma romaria na sua terra natal. Bernardina disse que as ruas estavam cheias de pessoas e, por isso, acabou por ir para o cemitério. “Assim que meto a mão em cima de uma campa, a lápide estava quentinha, ainda estava morna do sol a bater o dia todo, eu disse ‘ai, é mesmo aqui’”.