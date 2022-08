Bernardo Sousa comenta para quando está previsto o filho com Bruna Gomes

Bernardo Sousa comentou, este domingo, 31 de julho, quando pode nascer a primeira filha em comum com a namorada, Bruna Gomes.

O piloto de ralis esteve em direto no Youtube com a companheira. Durante as questões colocadas pelos internautas na “live” surgiu a pergunta: “Para quando vem a Caetana?”.

Em jeito de brincadeira, o grande vencedor do “Big Brother Famosos 2” (TVI) respondeu, rapidamente. “Já está no forno. Está no quentinho”, afirmou. “Bernardo…” disse Bruna Gomes num tom mais sério.

A questão foi colocada depois de a influenciadora brasileira ter feito uma partida ao namorado para o canal de Youtube com uns ténis de bebé que recebeu dos fãs. “Fiz uma surpresa ao meu namorado”, lê-se no título do vídeo.

A vencedora do “Big Brother – Desafio Final” mostrou os sapatos de criança e deixou o piloto de ralis surpreendido: “Estás grávida? Estás? Não estás nada”, disse o piloto. Quando Bruna Gomes revelou que era só uma prenda dos seguidores, o madeirense afirmou: “Assustei-me”. No entanto, adiantou que queria que fosse verdade.

Lembre-se que o casal se conheceu no “Big Brother Famosos”, do qual Bernardo Sousa saiu vencedor. Depois Bruna Gomes voltou a entrar na “casa” para o “BB – Desafio Final” e ficou em primeiro lugar.