“Big Brother Famosos”: Bernardo Sousa sofre por Bruna Gomes

Bernardo Sousa e Bruna Gomes formam o primeiro “casal” da última edição de “Big Brother Famosos”, na TVI, e esta quarta-feira, 30 de março, colocaram tudo em pratos limpos.

O piloto de ralis e a influenciadora digital tiveram uma conversa séria sobre a sua relação amorosa que culminou com Bernardo Sousa a admitir que “dói às vezes” por querer mais de Bruna Gomes.

“Se eu não for com calma, quem vai? Tu? Acho que não. O homem dos ralis, sempre com o pé no acelerador e eu fico mais no travão. No rali, costuma fazer-se marcha-atrás? Não. Então é melhor ir com calma do que fazer marcha-atrás, não? É isso”, disse a concorrente brasileira.

Mais tarde, no jardim da “casa mais vigiada do país” os dois continuaram a conversa. “Tu tens um coração do caraças, um princípio muito grande. Também a vida te fez assim, a tua essência está aí e eu raramente me engano em relação a isso. Por isso, continua assim. Dói às vezes, porque eu queria mais ou queria ter certeza de alguma coisa mais, logo se vê…”, referiu o piloto.

“Também me preocupo, não só com as expectativas que são criadas da tua parte também. Porque por mais que eu esteja a ser sincera… O meu medo não é de me entregar. O que eu tinha para dizer desde que começámos a conversar, fui transparente, e disse-te que existem muitas coisas que envolvem […] mas é para te proteger também de certa forma. Talvez tu estejas um passo à frente”, retorquiu a “influencer”.

“É por isso que já te expliquei que não é sobre aqui”, afirmou Bruna Gomes, ao que Bernardo Sousa atirou de seguida:”É lá fora”.