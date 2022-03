“Big Brother Famosos”. Estes são os candidatos de quem se fala

O “Big Brother Famosos”, na TVI, com data de estreia para 2 de janeiro, vai contar com 13 concorrentes, e as especulações em torno dos primeiros candidatos começam a ganhar força.

Bruno de Carvalho, ex-presidente do clube leonino, foi um dos nomes mais recentes a ser apontado como concorrente. Segundo a revista “Nova Gente”, o também DJ disse “sim” à estação de Queluz de Baixo.

Também o modelo Luís Borges é falado como um possível habitante da “casa mais vigiada do país”, quem garante é a Hiper FM. Caso o manequim entre na casa vai assim passar de comentador a concorrente.

No entanto, há mais nomes a ser discutidos em praça pública como possíveis candidatos do “reality show”. Personalidades como Maria Sampaio, Helena Laureano, Merche Romero – denunciada por um comentário feito pelo comentador Flávio Furtado em direto na TVI – e o modelo Gonçalo Teixeira também foram mencionados como possíveis concorrentes, afirma a publicação “TvMais”.