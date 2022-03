“Big Brother Famosos”: Marie é criticada por ter pelos e reage

Marie e Sara Aleixo protagonizaram um momento de tensão na casa do “Big Brother Famosos”, na TVI.

A jovem, de 20 anos, foi criticada por ter pelos nas pernas, algo que a fez reagir de imediato e explicar o porquê da sua decisão em não se depilar.

“Eu genuinamente gosto de ter pêlos nas pernas. E acho confortável, mesmo. Nunca me fez confusão, desde criança que não queria tirar”, disse Marie, em reposta a Sara Aleixo que questionou a jovem sobre se gostava de arranjar namorado, insinuando que a remoção dos pêlos a ajudaria nessa questão.

“Se estivesse com alguém que não queria estar comigo por causa dos meus pêlos, eu preferia não estar com essa pessoa. Sou mesmo sincera”, respondeu a jovem.

“Tu já és masculina e ajudava-te a ficares um bocadinho mais feminina”, atirou Sara. “Eu acho que sou uma pessoa bastante feminina, por acaso”, defendeu-se Marie.

Pedro Pico, que se encontrava a assistir à conversa no jardim também opinou sobre o assunto: “Tanto a mulher como homem podem e devem ter os pêlos que quiserem no corpo, desde que se sintam bem. Nós é que vivemos numa sociedade em que uma mulher com pêlos debaixo do braço é um crime”.

“As pessoas às vezes confundem higiene com ter pêlos. Não tem nada a ver porque eu trato os meus pêlos mesmo bem, eu passo champô, passo amaciador, passo tudo. Até já os pintei”, acrescentou a “influencer”.