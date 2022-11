“Big Brother”: Patrícia Silva revela ter sido hospitalizada por ter um tumor na mão

Patrícia Silva revelou sofrer de um tumor benigno na mão. A concorrente do “Big Brother” adiantou que já foi internada no hospital por causa do problema de saúde.

A mãe da concorrente Jéssica contou aos colegas que devido ao problema de saúde, que a obrigou no passado a ser internada no hospital, não consegue dobrar um dos dedos da mão esquerda.

“Tenho um tumor dentro do osso. É um osteocondroma”, explicou.

De seguida, Jéssica Silva lembrou um dos episódios em que partiu o dedo por causa do tumor. “Parti o dedo, porque tinha um tumor dentro da articulação, no osso. O dedo partiu-se com um toque. Fui para o hospital e fiquei internada”, recordou.

A concorrente contou ainda que quando sair do jogo vai ser operada novamente.