“Big Brother”: Rafael expulso na última gala e Morina de volta à casa

Rafael foi o concorrente eliminado do “reality show” “Big Brother”, na TVI, nesta última gala no domingo, 28 de novembro.

O empresário foi o escolhido pelos portugueses para abandonar a “casa mais vigiada” do país após o confronto direto com Ricardo. Mas as surpresas da última gala não ficaram por ai, pois Ana Morina, a concorrente eliminada na semana anterior voltou a entrar na casa do “Big Brother”.

Os colegas, que ficaram admirados ao ver Morina regressar, rapidamente perceberam que o seu regresso seria breve. A executiva apenas voltou à casa para servir de “juíza” no “julgamento” de António e Ricardo.

Em risco de sair da próxima gala estão apenas três concorrentes: Joana, Ricardo e Débora. O líder desta semana é Bruno.