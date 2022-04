Billie Eilish responde às acusações de racismo: “Estou chocada e envergonhada”

Billie Eilish respondeu às acusações de racismo, lamentando o uso de uma palavra de conotação negativa para a cultura asiática.

A cantora, de 19 anos, mostrou-se arrependida por ter utilizado uma palavra que desconhecia quando era mais nova. No perfil de Instagram, a artista divulgou um testemunho esclarecendo a situação.

“Estou a ser rotulada de algo que não sou. Há um vídeo editado a ser partilhado sobre mim quando tinha 13 ou 14 anos, onde usei uma palavra de uma música que nem sabia o significado”, começou por explicar.

“Estou chocada e envergonhada e tenho vontade de vomitar por ter dito essa palavra. A única vez que ouvi essa palavra foi nessa música, pois nunca foi usada por ninguém da minha família. Apesar da ignorância e da idade na altura, nada desculpa o facto de ter sido doloroso. E eu lamento isso”, prosseguiu.

No entanto, as polémicas não se ficam pela palavra utilizada pela jovem artista. É que Billie Eilish também está a ser acusada de ter imitado, de forma pejorativa, a linguagem da comunidade asiática.

A intérprete explicou que “brincar com vozes” é uma coisa que faz desde criança. “Qualquer pessoa que me conhece já me viu a brincar com vozes durante toda a minha vida”, contou a cantora.

“Independentemente de como foi interpretado, não quis que nenhuma das minhas ações causasse dano a outras pessoas, e parte-me o coração por estar a ser rotulada agora de uma forma que pode causar dor às pessoas que ouvem. Sempre trabalhei muito para usar a minha plataforma para lutar pela inclusão, gentileza, tolerância, equidade e igualdade”, rematou.