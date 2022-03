De biquíni na varanda, Vanessa Martins aproveita para apanhar sol

Vanessa Martins aproveitou o final de uma sessão de fotografias para apanhar banhos de sol. A influenciadora digital ficou de biquíni na varanda.

A também atriz, de 34 anos, estava no final de mais um trabalho publicitário quando se deparou com um cenário de verão, no qual teve direito a sol e piscina, tal como mostrou no perfil de Instagram.

“Este ano está a ser surreal em todos os sentidos. Tirei esta foto hoje depois da sessão de fotos dos pijamas. Apanhei sol, fiz piscina… um dia de verão! 2020 que loucura”, afirmou a empresária e criadora da revista “Frederica”

“Sem dúvida, uma gatona escultural”, “Que lindaaa”, “Linda como sempre”, “Verão se São Martinho com atraso” e “Muito bonita” foram alguns dos elogios que surgiram a secção de comentários.

Recentemente, a ex-companheira do pasteleiro Marco Costa elogiou o talento da amiga e influenciadora digital Olívia Ortiz. “É impossível ficar indiferente a esta autenticidade”, escreveu.