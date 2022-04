Blaya descansa nas últimas semanas de gravidez: “A render-me ao cansaço”

A preparar-se para experiência na maternidade, Blaya revelou que irá descansar nas últimas semanas de gravidez.

Na reta final da gestação, a artista falou sobre o cansaço que sente nesta fase e contou nas redes sociais que, apesar de se ter mantido ativa, nos últimos dias está a rende-se “ao cansaço”.

“Acho que me estou a render ao cansaço. E está tudo ok com isso. Há menos de uma semana pensava: ‘consigo fazer tudo’. Estou aqui fresca e fofa, aguento com mais, mais trabalho, mais escadas, mais andar, mais ficar em pé”, destacou na publicação no Instagram.

“Às vezes quero dar aquela respirada bem funda e não consigo. Por isso tenho que concordar com o meu corpo que chegou a altura de descansar. […] O problema é que não sou muito de descansar, mas tem que ser”, acrescentou.

Blaya tem uma filha, Aura, de dois anos.