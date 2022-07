Bruna Gomes confessa: “Já sofri por passos que não dei”

Bruna Gomes foi a grande vencedora do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, e em entrevista revelou o motivo que a fez entrar no “reality show”.

A brasileira surpreendeu tudo e todos ao aceitar entrar no programa pela segunda vez e sem qualquer pausa entre os programas.

“É muito difícil dizer isso hoje porque parece que é errado, que é egoísta. ‘Vou pensar primeiro em mim’… Mas só fiz isso, e foi muito difícil, porque já me arrependi tanto. Se eu não tivesse entrado de novo, porque me senti desafiada e achei que ia ser legal, eu não teria aprendido nada com o que passei. Não teria feito sentido”, começou por referir à revista “Cristina”.

“Não é fácil para mim pôr-me em primeiro lugar em tudo. Eu também não sou essa pessoa. Penso sempre no outro. Fico muito preocupada. Quando tomei essa decisão, pensei: ‘Estou mesmo diferente’”, acrescentou.

Bruna Gomes falou ainda sobre o namorado, Bernardo Sousa: “Não sabia se ia dar certo, se o Bernardo estaria à minha espera… Pensei: ‘Gosto muito do Bernardo, mas eu também gosto muito de mim. Já sofri tanto, por passos que não dei por causa de outra pessoa, não posso fazer isso de novo’. Para mais, se fosse por algo que eu pensasse que não seria bom para mim, tudo bem, mas era algo que me fez pensar: ‘Acho que vai ser muito legal. O Bernardo vai-me matar, mas vai ser legal’”.