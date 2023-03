Bruna Gomes denuncia 350 perfis falsos com injúrias

Bruna Gomes recorreu às redes sociais para fazer uma denúncia. A “digital influencer” relatou que reuniu 350 perfis falsos com injúrias sobre si.

De notar que, anteriormente, a brasileira já se tinha mostrado indignada com alguns comentários que andavam a circular na Internet.

“Nunca me imaginei fazer este tipo de vídeo, até porque a minha vida pessoal sempre foi muito discreta. Mas acho que este assunto é importante e eu quero partilhar com vocês”, começou por dizer.

“Numa tarde nós conseguimos reunir 350 prints de perfis com injúrias contra mim. Não sei de onde isso começou, porque isso começou, só sei que estou estou há meses a levar com esses perfis contando inúmeras mentiras do meu passado, do meu relacionamento, que envolvem a minha índole e o meu caráter”, continuou Bruna Gomes.

De seguida, a brasileira garantiu que “tudo isso já está a ser resolvido judicialmente” e fez um apelo: “Não está tudo bem, porque nunca sabemos quem está do outro lado, não sabe o quanto aquele ódio pode surgir da maneira mais negativa possível na vida daquela pessoa”.