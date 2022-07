Bruna Gomes revela que gravidez foi uma partida a Bernardo Sousa

Depois de publicar uma fotografia de um par de sapatos para criança, Bruna Gomes revelou agora que nada mais foi do que uma partida a Bernardo Sousa.

Apesar das esperanças dos seguidores do casal numa gravidez da antiga participante do “Big Brother Famosos”, a imagem partilhada pela “influencer” não passava de publicidade ao seu novo vídeo: “Fiz uma surpresa ao meu namorado”.

No vídeo publicado no seu canal é possível ver que Bruna Gomes brincou com Bernardo Sousa ao deixar que este acreditasse que poderia vir a ser pai.

A brasileira mostra sapatos de criança que recebeu dos fãs e deixa o piloto de ralis surpreendido. “Estás grávida? Estás? Não estás nada”, disse o madeirense.

Quando Bruna Gomes revela que nada mais é do que uma prenda dos fãs, o piloto afirma: “Porra, assustei-me”. No entanto, revelou ainda que queria que fosse verdade.