Bruna Gomes sobre relacionamento com Bernardo Sousa: “Passinho a passinho”

Bruna Gomes marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, e em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos falou sobre a relação com Bernardo Sousa.

A “digital influencer” garantiu que a relação corre de forma tranquila e “normal”. “Estamos a viver passinho a passinho, porque começou num reality show, não é como um relacionamento normal que é uma construção, mas estamos a divertir-nos muito”, afirmou.

Recorde-se que a brasileira e o piloto de ralis conheceram-se no “reality show” “Big Brother Famosos 2”, no canal quatro, do qual Bernardo Sousa saiu vencedor. Depois Bruna Gomes voltou a entrar na “casa” para “Big Brother – Desafio Final” e também saiu vitoriosa.