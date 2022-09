Bruno de Carvalho chega à quinta de braço dado com a mãe de Liliana Almeida

Bruno de Carvalho chegou, esta sexta-feira, 2 de agosto, ao no Solar do Paço, no Algarve, de braço dado com a mãe de Liliana Almeida, D. Ermelinda.

O antigo presidente do Sporting surgiu na quinta com um fato bege claro com o tema “Homem do Leme”, do grupo Xutos & Pontapés, como pano de fundo na emissão, em direto, da TVI.

Quando chegou perto de Maria Botelho Moniz, o também DJ revelou estar nervoso. “O facto de estar a fingir que estou calmo é sinal que tenho a minha sogra ao lado. Não podia ser de outra forma”, afirmou.

Seguiram-se os elogios da mãe da intérprete ao noivo: “Muito bom, amável e prestável e garantidamente vai fazer a minha filha feliz e também vai ser feliz. A felicidade está entre eles. Eles estão juntos”.

O antigo dirigente “leonino” falou sobre o nível espiritual do amor que une o casal. “Se as pessoas perceberam bem como é que tudo começou percebem que foi demasiado forte para ser uma coisa de agora”, disse o DJ.

“Eu nunca tinha pensado nisto. Acredito que a Liliana está sempre presente na minha vida. Por isso, é que tanta coisa foi falhando e agora não irá falhar”, acrescentou.

Bruno de Carvalho lembrou que não tinha ideias de “dar o nó”, mas mudou de ideias em relação ao matrimónio devido à noiva. “Ela fez-me logo mudar de ideias em relação ao casamento quando falou na casa sobre isso”, disse.