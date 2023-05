Bruno de Carvalho lamenta dificuldades em ter filhos com Liliana Almeida

Na estreia do novo programa da TVI “Extra”, Bruno de Carvalho lamentou as dificuldades em ter mais filhos de forma natural e de adiar o sonho da companheira, Liliana Almeida.

Bruno de Carvalho confirmou nesta segunda-feira, no novo programa da TVI “Extra”, que está com dificuldades em ter mais filhos de forma natural e lamenta, assim, desiludir a mulher, Liliana Almeida, que conheceu no “reality show” da estação de Queluz de Baixo “Big Brother”. Tudo porque a reversão da vasectomia “correu mal”.

“Tenho pena mesmo que não tenha acontecido. Enquanto pai que já sou e a vontade grande que tenho de ter um filho com a Liliana, tenho pena que não tenha corrido bem”, disse o DJ, ex-presidente do Sporting e agora comentador da TVI.

Depois de comentar a recente paternidade de Frederico Varandas, presidente do Sporting, Bruno de Carvalho foi questionado pelo apresentador Flávio Furtado se tem ido “aos treinos”: “Bem que posso ir aos treinos, a reversão da vasectomia correu mal portanto eu posso ir aos treinos todos que…”, rematou.