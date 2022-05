Bruno de Carvalho e Liliana Almeida respondem a Miguel Cristovinho: “Puto infantil”

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida responderam à letra à fotografia que Miguel Cristovinho tinha partilhado do casal nas redes sociais.

O ex-presidente do Sporting foi o primeiro a reagir à imagem partilhada pelo membro dos D.A.M.A no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, com uma mensagem no Twitter.

“Este miúdo ou é nosso fã ou não bate bem da cabeça. Não tens mais nada para postar? A vida dos outros interessa mais. Não te metas Miguel Cristovinho”, escreveu Bruno de Carvalho.

“O menino Miguel Cristovinho decidiu vir dar mais um ar da sua graça. Desde o ‘BB’ que o menino esteve ativo. Meu puto infantil, as redes sociais não são os grupos de Whatsapp que andaste a gerir durante o programa. Tu e o teu amiguinho deviam enrolar menos as pautas de esferovite”, prosseguiu.

De seguida, Miguel Cristovinho respondeu: “De forma inconsciente publiquei, nos InstaStories anteriores, uma fotografia de um casal, fotografia essa que foi anteriormente partilhada por um dos elementos do mesmo, causando assim, para meu espanto, um enorme transtorno a ambos”.

“Não pensei que ‘repartilhar’ apenas um momento de amor pudesse ofender. Ofender alguém nunca é a minha intenção. Peço desde já as minhas sinceras desculpas, até porque eu sou fã. Como tal, e em jeito de redenção, gostaria de dedicar mais um story a todos os portugueses que acreditam no amor”, disse, partilhando uma montagem da mesma foto em que surge agora a sua cara.

Bruno de Carvalho ripostou: “Desculpa lá qualquer coisinha puto infantil… Guarda lá o teu amor para a vida toda”.

Por sua vez, a companheira do ex-dirigente, Liliana Almeida, publicou uma fotografia em que Miguel Cristovinho surge como “chefe do rebanho” e Kasha e Carolina Deslandes fazem parte do grupo comandado pelo cantor.

“Só vim deixar a capa do novo single do Pastor da Tuga. É só amor como ele diz: Devemos aprender a rir de nós próprios”, escreveu.

Bruno de Carvalho apoiou a resposta da cantora ao artista. “Apaga maluco! Toma lá mais um copo, que ainda não estás no ponto! Que estouro, minha rainha. Este foi um estouro para a vida toda! Um verdadeiro tweet guru! Mas com amor! Meu puto infantil, dorme bem!”