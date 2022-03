Bruno Nogueira surge com novo visual… e surpreende a mãe

Bruno Nogueira surgiu, esta quarta-feira à noite, durante o direto do “Como É Que o Bicho Mexe?”, com um novo visual, surpreendendo os internautas que estavam a assistir.

O humorista teve de cortar o cabelo, devido a um novo trabalho que está a fazer para a SIC. Ao aparecer com um “look” diferente no direto do perfil de Instagram, o comediante apanhou diversos seguidores de surpresa.

Nas imagens, pode ver-se que o profissional da Paço de Arcos adotou um penteado mais curto, tal como aconteceu com a barba.

Entre os comentários que, rapidamente, surgiram no “live”, destaque para o da mãe de Bruno Nogueira, Luísa, que se mostrou surpreendida. “És tu mesmo, meu filho?” questionou.