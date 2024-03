Cantor Ivandro dá as boas-vindas ao primeiro filho

Esta terça-feira, 19 de março, celebrou-se o Dia do Pai e para Ivandro teve um sabor especial. O cantor deu as boas-vindas ao primeiro filho.

Nas redes sociais, o intérprete de êxitos como “Chakras” ou “Lua”, partilhou um retrato de família no momento do parto e escreveu: “Correu tudo bem, obrigado pelas mensagens. Feliz Dia do Pai”.

Apesar da partilha, Ivandro não deu mais nenhuma informação, pelo que o nome e sexo do bebé ainda é desconhecido.

Foi em janeiro deste ano que a companheira de Ivandro anunciou a gravidez nas redes sociais. Na altura, a jovem partilhou uma fotografia da “barriguinha” já de 30 semanas.