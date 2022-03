Cantora Micaela lembra limpezas em Inglaterra: “O meu filho disse que tinha orgulho em mim”

A cantora esteve na tarde deste sábado no “Alta Definição” (SIC) e lembrou os tempos em que teve fazer limpezas num hotel em Inglaterra.

Micaela foi a mais recente convidada de Daniel Oliveira no “Alta Definição”. A intérprete de músicas como “Desliga a Televisão” ou “Chupa no Dedo”, que está a comemorar 25 anos de carreira, fez um balanço da sua vida, nomeadamente a passagem pela banda juvenil “Onda Choc”, e emocionou-se ao lembrar quando teve de emigrar para Inglaterra e fazer limpezas num hotel.

“Os meus filhos viram a mãe sair dos palcos e ter reconhecimento e passar para as limpezas. O que importa é estar tanto num sítio como noutro com a mesma honestidade e o meu filho disse me ‘tenho tanto orgulho em ti’”.

Micaela recordou como teve de emigrar, seguindo os passos da mãe. “Fiz escolhas erradas. Procurei uma nova agência e descaracterizei-me, gravei coisas que não têm nada a ver comigo. Saía do palco com profunda tristeza. Estava a enganar-me e ao meu público”.

“A minha mãe foi para Inglaterra ajudar a minha irmã e eu bati no fundo. Essa agência falha por problemas financeiros e a minha mãe disse para ir ter com ela. Levei os meus filhos, mas os espetáculos não chegavam para as despesas”, contou.

“Apareceram oportunidades, quis viver novas experiências e desafiar-me: limpei quartos num hotel e fui trabalhar nas limpezas num hipermercado. Não me arrependo, não havia nem mágoa, nem dor e fazia concertos ao mesmo tempo”, acrescentou Micaela, à despedida.