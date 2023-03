Cara Delevingne revela que está sóbria há meses

Cara Delevingne confessou que está sóbria há alguns meses após ter passado um período numa clínica de reabilitação.

Em entrevista à revista “Vogue”, a modelo contou que esteve internada depois de um período intenso de trabalho e festas: “O que eu sabia é que se continuasse no caminho em que estava acabaria morta ou a fazer algo muito estúpido”.

Um dos temas abordados na conversa foi as imagens captadas no Aeroporto Van Nuys, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nas quais surgiu de forma estranha e com um aspeto bastante descuidado.

“Quando estou drogada existe algo que me faz sentir invencível”, afirmou. “Eu coloco-me em perigo nesses momentos e não me importo com a minha vida”, acrescentou.

Cara Delevingne lembrou ainda que acordou coberta de hematomas após a sua ida ao festival “Burning Man”. “Escalaria qualquer coisa, pularia de qualquer coisa, parecia selvagem. É algo assustador para as pessoas à tua volta e que te amam”.

A modelo referiu ainda que na sua família existe um historial de dependência de drogas e álcool, recordado que a primeira vez que ficou embriagada tinha sete anos. Cara Delevingne falou ainda sobre a sua mãe e o vício das drogas.

“Durante muito tempo não me coloquei no seu lugar”, começou por dizer. “Só queria alguém para ficar com raiva, estava com raiva dela, mas não foi sua a culpa… A forma como aquele vício a triou de mim foi brutal”, afirmou.

Já sobre a reabilitação, a modelo confessou ter feito um programa de 12 passos.”Antes queria soluções rápidas de cura, ia para um retiro de uma semana ou para um curso para traumas e isso ajudava momentaneamente, mas nunca chegava a questões mais profundas”, contou. “Desta vez entendi que o programa de 12 passos era o melhor, era sobre não ter vergonha disso. A comunidade fez uma grande diferença. O oposto do vício é a conexão e eu descobri isso nos 12 passos”, disse.