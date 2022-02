Carina Caldeira está grávida pela primeira vez

A Carina Caldeira anunciou, esta sexta-feira, a gravidez do primeiro filho nas redes sociais. “É ainda estranho dizê-lo, assumi-lo, planeá-lo”, disse a apresentadora do Porto Canal.

A comunicadora do “Glitter Show” está a preparar-se para a primeira gestação. A novidade foi anunciada pela própria no Instagram, depois de partilhar um vídeo da entrevista que deu para revista “Cristina”, com Cristina Ferreira.

“Hoje não é um dia como os outros e desconfio que nunca mais o será para o resto da vida. Aliás, há já alguns meses que nenhum dia foi como os outros, que carrego comigo uma sensação nova à qual ainda me estou a habituar, que o que faço começa e termina em algo que não me engloba só a mim. Deve ser isto o amor incondicional que sempre me falaram e que nunca compreendi muito bem, mas a verdade é que tenho ouvido que estou com um brilho especial. Sou mãe. Estou grávida. É ainda estranho dizê-lo, assumi-lo, planeá-lo – tenho medos, sonhos, dúvidas e eu, que costumo ser tão prática, dou por mim perdida nos meus pensamentos”, afirmou na legenda da publicação.

A comunicadora assumiu que está “imensamente feliz por saber o que aí vem e, ao mesmo tempo, não fazer ideia do que pode vir”. “Feliz por mim e pelo Chico, por estarmos a criar algo nosso, feliz pela onda de amor que temos recebido de todos os que gostam de nós, feliz por saber o que aí vem e, ao mesmo tempo, não fazer ideia do que pode vir”.

“Como acredito que a felicidade se torna ainda mais real quando partilhada, hoje, abro as páginas deste novo capítulo com vocês e faço-o nas páginas de alguém de quem gosto muito e que sempre senti que gostou de mim”, acrescentou.

O bebé será o primeiro filho em comum de Carina Caldeira e o companheiro, Francisco Cardia.