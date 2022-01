Carla Andrino entrevista o marido e emociona-se ao recordar cancro

Carla Andrino foi desafiada a entrevistar o marido, Mário Rui, nesta segunda-feira, 25 de outubro, algo que resultou numa conversa emotiva.

A atriz, de 55 anos, lembrou a época em esteve doente, em 2016, e questionou o maestro sobre esse período e o que pensou quando recebeu a notícia. A resposta do companheiro, de mais três décadas, deixou a artista emocionada e em lágrimas.

“Pensei ‘vamos estar juntos’ e pensei ‘vai ser um ano, agora vou ter um ano pela frente em que quero estar muito disponível para tudo o que for preciso’. E estive sempre muito disponível, consegui nunca te dizer ‘olha hoje não posso’, nunca marcar nada que pudesse coincidir com uma ida tua ou a um tratamento”, respondeu.

De seguida a intérprete explicou o porquê de se emocionar e elogiou o marido que afirma ter estado sempre ao lado ao seu lado durante a batalha contra o cancro.

“Eu estou a chorar, para que fique claro, não porque fiquei triste; aliás, fez agora cinco anos que eu recebi o diagnóstico…É porque (o cancro) foi encarado exatamente com esta postura, eu lembro-me de uma vez encontrarmos uma amiga que também estava a passar um momento diferente (…) com o cancro, a nossa querida Sara Tavares e ela disse ‘Que engraçado Mário, sempre que falas no cancro, falas em ‘nós’ ‘. E, de facto, tivemos os dois cancro, porque, de facto, afeta ou altera as famílias e portanto ele foi um companheiro nesta viagem, o foco também estava, mais uma vez, na solução e correu bem, assim é mais fácil…”, explicou.