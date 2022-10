Carla Baía voltou a partilhar imagens nas quais exibe a sua “barriguinha” de grávida. Através do Instagram a empresária tem vindo a documentar a gestação.

A empresária, de 50 anos, está grávida pela terceira vez – Diana e João, são frutos do casamento anterior com o ex-jogador João Pinto. A atual gestação resulta da relação com Rahim Samcher.

“21 semanas e a contar”, escreveu Carla Baía na sua última publicação.

Recorde-se que a filha de Carla Baía também está à espera de um filho.