Carla Baía lamenta preconceito: “Sou sempre velha para tudo”

Esta quarta-feira, 11, Carla Baía esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e falou sobre o marido e o preconceito que sofre devido à idade.

Carla Baía esteve, esta quarta-feira, dia 11 de outubro, no programa “Goucha”, à conversa com o anfitrião. A relações-públicas, mãe de Noah, de dez meses, falou sobre o marido, Rahim Samcher.

“Conheço o Rahim há muitos anos, porque ele era namorado de uma amiga minha”, começou por contar.

“Mas a vida fez com que cada um fosse para o seu lado, nunca mais o vi, porque continuei amiga dessa moça e ela deixou de andar com ele. Depois as nossas vidas cruzaram-se novamente”, lembrou.

Durante a conversa, Carla contou ainda sobre o preconceito por ter sido mãe novamente aos 51 anos. “Sou sempre velha para tudo. Era velha para ter um marido mais novo, depois era velha sem jeito, a que eu gosto mais é: vai buscar o miúdo à escola e eles vão dizer ‘está ali a tua avó’, coisas assim”, descreveu.

“Além de se preocuparem, dão-se ao trabalho de irem lá escrever, porque acreditam que faça mossa”.