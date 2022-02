Carlos Areia partilha fotografia da “última semana” de “Nazaré”

Carlos Areia juntou-se a Carolina Loureiro, Ruy de Carvalho e Margarida Serrano e assinalou a “última semana” de episódios da novela “Nazaré”, na SIC.

A produção da SIC está em contagem decrescente. Apesar de o elenco já ter regressado as gravações da segunda temporada, os últimos episódios da primeira temporada serão transmitidos esta semana e o ator despediu-se, esta quarta-feira, com uma fotografia com parte do elenco, no Instagram.

“Última semana de ‘Nazaré’! Continua aí a força da natureza. Carol, Margarida e o grande Ruy. Bom dia para todos”, escreveu Carlos Areia na legenda da publicação.

De recordar que as gravações da trama da SIC recomeçaram no final de maio, sob um controlo apertado devido à Covid-19.

