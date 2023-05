Carlos Costa submete-se a procedimento estético: “Não dói nada”

Carlos Costa colocou botox na zona da testa para eliminar algumas “ruguinhas” e partilhou um vídeo do momento nas redes sociais.

Carlos Costa recorreu às redes sociais para partilhar que se submeteu a um procedimento estético. O cantor colocou botox na zona da testa para eliminar algumas “ruguinhas” que se formam com o passar dos anos na sequência das expressões faciais.

“Botox é um paralisaste para os nossos micro músculos faciais. (…) Não dói nada, as agulhas são pequeninas”, começou por dizer no vídeo partilhado no feed.

“Dentro de cinco dias todas aquelas expressões e rugas que ficam, inclusive, marcadas na maquilhagem desaparecem completamente”, rematou.

Carlos Costa recomendou, ainda, aos seguidores experimentarem, uma vez que ficou bastante satisfeito com o resultado final.