Carlos Ribeiro lança farpas a colegas apresentadores

Carlos Ribeiro recorreu ao Instagram para deixar um “recado” aos seus colegas apresentadores. O comunicador marcou presença num concerto de Ágata e lançou farpas.

“Parabéns Ágata pelo excelente concerto no Coliseu de Lisboa. Só tenho pena que os meus colegas apresentadores que tanto dizem admirar e acarinhar a Ágata quando dela precisam e a convidam para os seus programas, não tenham comparecido também…”, afirmou.

Recorde-se que Carlos Ribeiro, que está afastado do pequeno ecrã há algum tempo, integrava o programa “Somos Portugal”, na TVI, em 2020, e foi afastado do formato com a chegada de Cristina Ferreira à estação.